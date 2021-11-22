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Посол США: Мы привержены прочному миру в регионе

Посол США: Мы привержены прочному миру в регионе Азербайджан и США отметят 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Мы многого достигли по ряду сфер за это время.
Внешняя политика
22 ноября 2021 г. 15:13
Посол США: Мы привержены прочному миру в регионе
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Азербайджан и США отметят 30 лет со дня установления дипломатических отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, добавив, что за это время есть много достижений в различных сферах.

Посол отметил, что США привержены прочному миру в регионе.

"Мы поддержали диверсификацию экономики Азербайджана, в том числе в сфере энергетики, туризма и др. У нас налажено сотрудничество в сфере безопасности, большой опыт сотрудничества в сфере образования", - отметил Литценбергер.

Он добавил, что Азербайджан и США также сотрудничают для развития частного сектора, сельского хозяйства, агротуризма и др.

"Теперь также есть возможность помочь поддержать успешное возвращение внутренне перемещенных лиц", - добавил дипломат.

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Версия на английском языке US envoy to Azerbaijan: We’re committed to lasting peace in region
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: “Biz regionda dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına tərəfdarıq”

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