Посол США: Мы привержены прочному миру в регионе

Азербайджан и США отметят 30 лет со дня установления дипломатических отношений. Мы многого достигли по ряду сфер за это время.

Азербайджан и США отметят 30 лет со дня установления дипломатических отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, добавив, что за это время есть много достижений в различных сферах.

Посол отметил, что США привержены прочному миру в регионе.

"Мы поддержали диверсификацию экономики Азербайджана, в том числе в сфере энергетики, туризма и др. У нас налажено сотрудничество в сфере безопасности, большой опыт сотрудничества в сфере образования", - отметил Литценбергер.

Он добавил, что Азербайджан и США также сотрудничают для развития частного сектора, сельского хозяйства, агротуризма и др.

"Теперь также есть возможность помочь поддержать успешное возвращение внутренне перемещенных лиц", - добавил дипломат.