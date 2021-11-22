Посол США: Мы привержены прочному миру в регионе

Азербайджан и США отметят 30 лет со дня установления дипломатических отношений.
Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, добавив, что за это время есть много достижений в различных сферах.
Посол отметил, что США привержены прочному миру в регионе.
"Мы поддержали диверсификацию экономики Азербайджана, в том числе в сфере энергетики, туризма и др. У нас налажено сотрудничество в сфере безопасности, большой опыт сотрудничества в сфере образования", - отметил Литценбергер.
Он добавил, что Азербайджан и США также сотрудничают для развития частного сектора, сельского хозяйства, агротуризма и др.
"Теперь также есть возможность помочь поддержать успешное возвращение внутренне перемещенных лиц", - добавил дипломат.