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Известные международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Агдаме

Известные международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Агдаме Находящаяся с визитом в Азербайджане группа известных международных путешественников ознакомилась с процессом разминирования в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе.
Карабах
27 сентября 2021 г. 12:20
Известные международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Агдаме

Находящаяся с визитом в Азербайджане группа известных международных путешественников ознакомилась с процессом разминирования в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Report, региональный операционный менеджер Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эхтирам Джафаров рассказал гостям о том, как происходит разминирование местности и обезвреживаются найденные мины и боеприпасы.

По его словам, основная задача на данный момент состоит в очищении от мин дорог и основной транспортной инфраструктуры.

"На данный момент идет очистка от мин участка железной дороги. Около 2км дороги было очищено, найдено более 40 мин. Более 100 мин были найдены только на дорогах", - сообщил Э. Джафаров.

Он отметил, что, основываясь на переданных Арменией минных картах, на территории Агдамского района установлено 97,000 мин.

27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули. Группа всемирно известных международных путешественников прибыла в Физули, далее они направились в Агдам и Шушу.


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Версия на английском языке ФотоFamous international travelers observe demining process in Azerbaijan’s Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоTanınmış səyahətçilər Ağdamda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar

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