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Раввин: Я стал свидетелем города-призрака

Раввин: Я стал свидетелем города-призрака Раввин Замир Исаев посетил Зангелан и поделился своими впечатлениями о поездке
Карабах
9 февраля 2021 г. 10:44

"Для меня было важно иметь возможность воочию увидеть места, за освобождение которых боролись мои бывшие ученики".

Как сообщает Report со ссылкой на Jerusalem Post, об этом заявил Раввин Замир Исаев, который посетил освобожденные от оккупации азербайджанские земли.

По его словам. война между Арменией и Азербайджаном осенью прошлого года поставила точку в долгой истории напряженности и конфликта между двумя соседями, однако "шрамы и разрушения, нанесенные этой долгой историей, все еще остаются сегодня". Как заявил Исаев, самой важной остановкой его поездки был Зангелан, город на азербайджано-иранской границе, который является административным центром одноименного района.

Раввин добавил, что "стал свидетелем города-призрака, полностью разрушенного города, который лежал в руинах почти 30 лет".

"Большинство построек практически снесено. Армянские оккупанты явно не планировали селиться здесь и стремились только разрушить это место, доказывая, что они никогда не считали эту землю своей собственностью",- сказал раввин.

Он также отметил, что "евреи, воюющие в азербайджанской армии, являются гордостью нашей общины и всей страны".

Раввин Замир Исаев родился в столице Азербайджана Баку и вырос в Израиле, но позже вернулся в родной город и стал директором столичной еврейской школы, многие выпускники которой принимали участие в войне за освобождение азербайджанских земель.

https://twitter.com/ZamirIsayev1/status/1358779897850773504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1358779897850773504%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jpost.com%2Fmiddle-east%2Fisraeli-rabbi-visits-city-azerbaijan-won-from-armenia-sees-devastation-658232

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