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Ильхам Алиев: Мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны

Ильхам Алиев: Мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны "Мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны и, естественно, трезво оценивали, в отличие от армянской стороны, возможности противника и стремились использовать рычаги влияния для того, чтобы заставить Армению добровольно покинуть оккупированные терр
Карабах
24 сентября 2021 г. 10:10
Ильхам Алиев: Мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны
Ильхам Алиев

"Мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны и, естественно, трезво оценивали, в отличие от армянской стороны, возможности противника и стремились использовать рычаги влияния для того, чтобы заставить Армению добровольно покинуть оккупированные территории".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Все мои призывы к международным структурам о введении санкций против Армении имели эту же цель. Если бы это случилось, Армения была бы вынуждена покинуть оккупированные территории, и войны бы не было. Но, к сожалению, этого не произошло", - заявил глава государства, отметив, что армянское руководство в последний период вообще перешло к открытым провокациям.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We knew our potential, we knew what we were capable of
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz öz potensialımızı, nəyə qadir olduğumuzu bilirdik"

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