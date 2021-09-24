Ильхам Алиев: Мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны

"Мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны и, естественно, трезво оценивали, в отличие от армянской стороны, возможности противника и стремились использовать рычаги влияния для того, чтобы заставить Армению добровольно покинуть оккупированные терр

"Мы знали наш потенциал, знали, на что мы способны и, естественно, трезво оценивали, в отличие от армянской стороны, возможности противника и стремились использовать рычаги влияния для того, чтобы заставить Армению добровольно покинуть оккупированные территории".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Все мои призывы к международным структурам о введении санкций против Армении имели эту же цель. Если бы это случилось, Армения была бы вынуждена покинуть оккупированные территории, и войны бы не было. Но, к сожалению, этого не произошло", - заявил глава государства, отметив, что армянское руководство в последний период вообще перешло к открытым провокациям.