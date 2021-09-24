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Ильхам Алиев: У армянской стороны был свой план действий на случай войны

Ильхам Алиев: У армянской стороны был свой план действий на случай войны "Я знаю, что у армянской стороны был свой план действий на случай войны. По существу, Армения приступила к его реализации 27 сентября 2020 года".
Карабах
24 сентября 2021 г. 09:48
Ильхам Алиев: У армянской стороны был свой план действий на случай войны
Ильхам Алиев

"Я знаю, что у армянской стороны был свой план действий на случай войны. По существу, Армения приступила к его реализации 27 сентября 2020 года".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона", комментируя контрнаступательную операцию "Железный кулак".

"Основа наших действий во время войны была разработана, естественно, задолго до этой даты, но в течение всего хода военной операции мы вносили изменения", - заявил президент.

Глава государства, говоря о событиях 27 сентября 2020 года, отметил, что каждый день проводил совещания с руководством Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки. "На этих совещаниях мы подводили итог прошедшего дня, выявляли недостатки, а также планировали и утверждали планы на следующий день. Поэтому шла очень активная повседневная работа, и во многих случаях, – ход военных действий уже сейчас известен, – для противника стали большой неожиданностью наши действия, наши операции".

Президент Азербайджана также рассказал о том, как появилось название контрнаступательной операции "Железный кулак": "Естественно, в самом начале военных действий никакого названия у нее не было. Термин «железный кулак» я использовал несколько раз во время своих обращений к азербайджанскому народу, когда сообщал об освобожденных городах и селах. Несколько раз я говорил, что наш железный кулак разобьет голову врага, если он по своей воле не уйдет со всех оккупированных территорий. Поскольку это позитивно воспринималось обществом, я и решил назвать операцию именно так – «Железный кулак». Но произошло это не сразу, а на определенном этапе боевых действий".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistanın mümkün müharibə ilə bağlı öz fəaliyyət planı var idi"
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Armenia had its action plan in case of war

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