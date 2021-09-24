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Ильхам Алиев: Bayraktar ТВ2 вселяли ужас в противника

Ильхам Алиев: Bayraktar ТВ2 вселяли ужас в противника За время войны мы уничтожили, а также взяли в качестве трофеев 366 танков
Карабах
24 сентября 2021 г. 10:46
Ильхам Алиев: Bayraktar ТВ2 вселяли ужас в противника

Использование БПЛА Bayraktar ТВ2 очень помогло Азербайджану в ведении боевых действий в ходе Второй Карабахской войны, поддержке наступления Вооруженных Сил и занятия новых позиций, а также в минимизации потерь.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"За время войны мы уничтожили, а также взяли в качестве трофеев 366 танков, уничтожили огромное количество другой бронетехники и артиллерийских орудий. Bayraktar ТВ2 вселяли ужас в противника, поэтому многие из трофейных танков достались даже не в бою. Армянские экипажи выдвигались на какие-то позиции, потом они выпрыгивали из танков и разбегались, так как боялись Bayraktar ТВ2", - заявил глава государства.

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