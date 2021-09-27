Глава МИД: Победа в Отечественной войне - это торжество международного права и справедливости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета

27 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета.

Как передает Report, Джейхун Байрамов рассказал о важности сегодняшней даты для Азербайджана, отметив что "народ Азербайджана отмечает этот день как день поминовения бессмертной памяти наших шехидов, пожертвовавших свои жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики".

"27 сентября стал поворотным моментом в истории Азербайджана. В ответ на очередное агрессивное нападение Армении, Азербайджанская Республика провела контрнаступательную операцию используя свое права на самооборону... Нелегальная оккупация Арменией территорий Азербайджана, длившаяся на протяжении трех десятилетий, подошла к концу. Сильная политическая решимость, помноженная на профессионализм и военно-техническое превосходство вооруженных сил страны, обеспечили историческую победу в борьбе за справедливость и восстановление прав народа Азербайджана. Победа в Отечественной войне - это торжество международного права и справедливости", - заявил глава МИД.

Д. Байрамов также отметил принципиальную позицию Тюркского совета, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. "Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить все государства-члены Тюркского совета за это",- добавил глава МИД.