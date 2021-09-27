Глава МИД: Победа в Отечественной войне - это торжество международного права и справедливости

27 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета.
Как передает Report, Джейхун Байрамов рассказал о важности сегодняшней даты для Азербайджана, отметив что "народ Азербайджана отмечает этот день как день поминовения бессмертной памяти наших шехидов, пожертвовавших свои жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики".
"27 сентября стал поворотным моментом в истории Азербайджана. В ответ на очередное агрессивное нападение Армении, Азербайджанская Республика провела контрнаступательную операцию используя свое права на самооборону... Нелегальная оккупация Арменией территорий Азербайджана, длившаяся на протяжении трех десятилетий, подошла к концу. Сильная политическая решимость, помноженная на профессионализм и военно-техническое превосходство вооруженных сил страны, обеспечили историческую победу в борьбе за справедливость и восстановление прав народа Азербайджана. Победа в Отечественной войне - это торжество международного права и справедливости", - заявил глава МИД.
Д. Байрамов также отметил принципиальную позицию Тюркского совета, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. "Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить все государства-члены Тюркского совета за это",- добавил глава МИД.