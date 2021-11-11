Германские компании заинтересованы в содействии восстановлению Карабаха

Германские компании заинтересованы в содействии восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Германские компании заинтересованы в содействии восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг журналистам.

Как отметил посол, на данный момент в восстановлении освобожденных земель задействованы германо-азербайджанские компании.

"Также есть германская компания, которая содействовала строительству Физулинского аэропорта и многим другим строительным работам", - отметил В. Маниг.

Посол призвал Азербайджан и Армению найти способы жить в мире.

"Нужно задуматься о своих ошибках и работать над ними. Только так возможно прийти к мирному сосуществованию", - заявил дипломат, напомнив, что со времен Второй мировой войны у Германии также были проблемы с соседними странами, однако сегодня страны успешно сотрудничают и объединены в Европейский союз.