Германские компании заинтересованы в содействии восстановлению Карабаха

Германские компании заинтересованы в содействии восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг журналистам.
Как отметил посол, на данный момент в восстановлении освобожденных земель задействованы германо-азербайджанские компании.
"Также есть германская компания, которая содействовала строительству Физулинского аэропорта и многим другим строительным работам", - отметил В. Маниг.
Посол призвал Азербайджан и Армению найти способы жить в мире.
"Нужно задуматься о своих ошибках и работать над ними. Только так возможно прийти к мирному сосуществованию", - заявил дипломат, напомнив, что со времен Второй мировой войны у Германии также были проблемы с соседними странами, однако сегодня страны успешно сотрудничают и объединены в Европейский союз.