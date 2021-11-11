В Баку открылось новое бюро DAAD

В Баку состоялось открытие нового бюро DAAD (Германская служба академического обмена)

В Баку состоялось открытие нового бюро DAAD (Германская служба академического обмена).

Как передает Report, на открытии в Азербайджанском университете языков выступили посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг и ректор вуза Камал Абдулла.

Посол Германии отметил, что очень рад открытию второго бюро DAAD в Баку. Первое действует в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, а также планируется открытие третьего бюро.

В. Маниг отметил важность изучения немецкого языка, который, по его словам, является наиболее используемым в некоторых частях Европы.

Методистом DAAD в Азербайджанском университете языков является Мария-Лтса Гезер, которая ведет свою деятельность тут с сентября 2018 года.

Она также активно поддерживала объединение учителей немецкого языка (ADMB) в Азербайджане.

Германская служба академического обмена реализует в Азербайджане ряд образовательных программ. Например, в рамках летних курсов DAAD 13 германских студентов приехали в сентябре 2021 года на две недели в Азербайджан.

Университет также предлагает в рамках летней школы азербайджанским студентам отправиться на 4 недели в Германию.