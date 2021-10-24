Гендиректор "Анадолу": Победа Азербайджана в Карабахе - основополагающее событие

Глава Правления и гендиректор агентства "Анадолу" (АА) Сердар Карагез назвал победу Азербайджана во второй Карабахской войне основополагающим событием.

Глава Правления и гендиректор агентства "Анадолу" (АА) Сердар Карагез назвал победу Азербайджана во второй Карабахской войне основополагающим событием.

Как передает Report, Карагез выступил на панели "Построить будущее в лице тюркского мира", организованной в рамках первого медиафорума Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств).

Трехдневный форум в Стамбуле был посвящен теме "Фундаментальное прошлое, сильное будущее".

Карагез отметил, что в вопросе Карабаха тюркский мир продемонстрировал единство с идейной и практической точек зрения.

"Мы старались демонстрировать максимальное единство и в заявлениях. Если анализировать в целом, победа в Карабахе - одно из самых больших достижений тюркского мира за последнее время. За последние 50 лет подобный успех был достигнут ранее на Кипре в 1974 году. Вторым успехом стала победа в Карабахе. Мы не просто освободили земли от оккупации. Я считаю победу Азербайджана во второй Карабахской войне основополагающей. Это шаг к формированию единства. С победой в Карабахе наши институты, средства массовой информации, информационные агентства, университеты, ученые - все мы получили удовольствие от совместной работы и победы. Это также открывает для нас новые двери", - сказал Карагез.

Победа в Карабахе - это не только военная победа, это объединяющая тюркский мир грандиозная, основополагающая победа, подчеркнул он.

"Вторая Карабахская война продлилась 44 дня. Однако если рассматривать весь период конфликта, еще до начала последних 44-дневных боевых действий, мы видим, что мировой гегемон никогда не признавал тот факт, что Азербайджан страдает от несправедливости, и никогда не позволял другим признать это. В западных и восточных СМИ не было обширных статей, аналитик или заявлений относительно оккупации азербайджанских земель. Только в Турции, Азербайджане и тюркском мире в целом - относительно небольшом медиапространстве в глобальном масштабе - СМИ настойчиво делали акцент на факте оккупации земель", - констатировал Карагез.

По его словам, культурный гегемон был настолько силен, что на протяжении многих лет создавалось впечатление, будто это Азербайджан оказывает давление на Армению и Азербайджан неправ даже в попытках заявлять об оккупации своих земель.

"Так продолжалось с первого дня конфликта вплоть до дня победы. Но в процессе наши СМИ и политическая мощь, политический авторитет стали укрепляться на фоне глобальной конкуренции. Быть сильным с военной точки зрения недостаточно. С политической точки зрения сильные лидеры двух стран - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев - проявили серьезную волю. Они мотивировали государственные учреждения, армии и ученых, запустили важный процесс. Так мы под влиянием сильной Турции, Азербайджана и тюркского мира в целом стали частью этой борьбы", - отметил глава агентства.

Гендиректор АА заявил, что армянская диаспора является одной из самых многочисленных в мире.

"Центр этой диаспоры находится в Калифорнии, в самом центре культурной гегемонии. Второй центр расположен во Франции. Эти два центра начали оказывать сопротивление международным СМИ. Но мы рассказали всему миру о нашем правом деле настолько стратегически и спланированно, что иностранные журналисты, приехавшие в регион, увидели реалии своими глазами. Они увидели учиненное Арменией насилие, сфотографировали разрушения на оккупированных землях, преступления, совершенные как против мирных граждан, так и против исторического наследия. Как результат, по прошествии 44 дней, в день победы, несмотря на сильное армянское лобби, негативная реакция от мировой общественности не поступила. Победа была одержана не только на поле боя, но и в сфере коммуникаций, и эта победа дала всем нам определенные идеи. Она вдохновила нас на более сильные, стратегические СМИ", - подчеркнул руководитель АА.

По словам Карагеза, СМИ всегда должны учитывать информационный аспект победы в Карабахе и подумать над тем, что еще можно сделать.

"Считаю, что успех, достигнутый тюркским миром благодаря победе в Карабахе, откроет двери для новых побед и достижений в ближайшие месяцы и годы", - сказал он.