Боррель: ЕС готов способствовать выполнению пунктов заявления по Карабаху

"Мы приветствуем прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе"

"Мы приветствуем прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Очень надеемся, что достигнутое 10 ноября соглашение о прекращении огня станет первым шагом ко всеобъемлющему урегулированию".

Как передает Report, об этом на 27-ом заседании СМИД ОБСЕ заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС выражает поддержку уже созданному формату Минской группы ОБСЕ по решению этого конфликта. Мы, как ЕС, готовы способствовать этим усилиям и выполнению пунктов соглашения во имя стабильности и процветания всего Южного Кавказа", - сказал он.