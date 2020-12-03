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Боррель: ЕС готов способствовать выполнению пунктов заявления по Карабаху

Боррель: ЕС готов способствовать выполнению пунктов заявления по Карабаху "Мы приветствуем прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе"
Карабах
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3 декабря 2020 г. 14:39
Боррель: ЕС готов способствовать выполнению пунктов заявления по Карабаху
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"Мы приветствуем прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Очень надеемся, что достигнутое 10 ноября соглашение о прекращении огня станет первым шагом ко всеобъемлющему урегулированию".

Как передает Report, об этом на 27-ом заседании СМИД ОБСЕ заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС выражает поддержку уже созданному формату Минской группы ОБСЕ по решению этого конфликта. Мы, как ЕС, готовы способствовать этим усилиям и выполнению пунктов соглашения во имя стабильности и процветания всего Южного Кавказа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Jozep Borrel: "Aİ Qarabağ razılaşmasının icrasını dəstəkləyəcək"
Версия на английском языке Borrell: EU ready to contribute to implementation of statement on Karabakh

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