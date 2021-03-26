Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд

"Армения не боится рисковать жизнями вынужденных переселенцев, желающих вернуться на родные земли".

"Армения не боится рисковать жизнями вынужденных переселенцев, желающих вернуться на родные земли".

Об этом французскому бюро Report заявил французский исследователь, доктор политических наук, профессор Брюссельского свободного университета Себастьян Буссуа.

С.Буссуа отметил, что не предоставив карты минных полей в Нагорном Карабахе, Армения ставит тем самым под угрозу жизни вынужденных переселенцев, желающих вернуться на свои земли:

"В этом вопросе мы сталкиваемся с проблемой, которая открыто регулируется международным правом. Армения не соблюдала международное право и во время оккупации Карабаха в течение 27 лет. В целом, борьба с минами является одним из вопросов, с которыми Организация Объединенных Наций борется "ежедневно". В 2017 году членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций была принята резолюция №2365, в которой государства-члены вновь призваны соблюдать свои обязательства в борьбе с минами. Здесь предусмотрены оставшиеся после войны взрывчатые вещества, самодельные взрывные устройства и все боеприпасы, подвергающие риску гражданских лиц, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

В тексте резолюции говорится: "Все стороны вооруженных конфликтов должны немедленно прекратить использование взрывных устройств, применение которых противоречит международному гуманитарному праву". Это означает защиту гражданского населения и особенно детей. Уничтожение взрывчатых устройств является приоритетной задачей. Армения должна была это сделать. Азербайджан готов очистить территорию от мин, но как это сделать без карты минных полей?"

По словам эксперта, пока регион продолжает оставаться заминированным, будет сложно добиться решительного прогресса в деле налаживания мира и восстановления:

"Не будем забывать, что в Нагорном Карабахе живут и армяне. Чем раньше эта территория будет очищена от мин, тем быстрее будет обезопасен регион усилиями обеих сторон для установления динамичного регионального мира. Армения должна в скором времени помириться с Баку, чтобы извлечь выгоду из развития, дающего большие обещания в контексте мира на Южном Кавказе".

Французский эксперт заявил, что если Армения не передаст карты минных полей добровольно, она будет вынуждена предоставить их через суд:

"Международным правом предусмотрено, что должны быть созданы все возможности для тех, кто участвует в разминировании, в том числе для тех, кто занимается этим в рамках миротворческих операций ООН. Сюда же, в свою очередь, относится и предоставление карт минных полей. Армения не подписала в 1998 году Оттавскую конвенцию, запрещающую использование противопехотных мин. Азербайджан также не присоединился к этой конвенции. Но именно Армения заминировала принадлежащие Азербайджану земли. Если Азербайджану не будут переданы сведения о расположении мин на освобожденных территориях, дело в отношении Армении необходимо будет передать в Организацию Объединенных Наций или Международный уголовный суд. Для продвижения мирного процесса важно также изучить вопрос ответственности Армении за военные преступления".