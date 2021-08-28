Эксперт: Армения выборочно относится к пунктам трехстороннего соглашения

"В последнее время на этом участке госграницы Азербайджана и Армении неоднократно случались провокации. Кроме того, дорога, которая проходит по этому участку, используется для незаконного провоза грузов в том числе и из Ирана. И это вызывает возмущение аз

"В последнее время на этом участке госграницы Азербайджана и Армении неоднократно случались провокации. Кроме того, дорога, которая проходит по этому участку, используется для незаконного провоза грузов в том числе и из Ирана. И это вызывает возмущение азербайджанской стороны, которая неоднократно давала понять, что будет реагировать на подобного рода незаконные действия".

Об этом Report сказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя ситуацию на участке дороги Горус-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли.

25 августа двое армянских военнослужащих нанесли ножевое ранение солдату погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана Руслану Ширалиеву. Инцидент произошел на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы", расположенной на участке дороги Горус-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли. Армянские военные сбежали, увидев, что на помощь к солдату пришли пограничные наряды.

После этого армянские СМИ сообщили об ограничении движения на этом участке дороги.

"Этот инцидент с ранением нашего пограничника переполнил чашу терпения азербайджанской стороны и официальный Баку отреагировал в соответствии с нормами международного права, используя права на соответствующие участки автомобильной дороги, которая проходит по территории Азербайджана, для того, чтобы блокировать ее и пресечь подобного рода действия в будущем", - заявил эксперт.

При этом, по его словам, армянская сторона как всегда неадекватно отреагировала на эти действия Азербайджана, требуя открытия этого участка автодороги, ссылаясь на трехстороннее соглашение от 10 ноября прошлого года: "Правда, армянская сторона как всегда интерпретирует соглашение в свойственной ей манере, пытаясь ссылаться на значащиеся в нем положения о разблокировки всех путей сообщения. Она упускает из виду то обстоятельство, что армянская сторона до сих пор блокирует значительные участки территорий, связывающие эксклавные населенные пункты Азербайджана с составной частью Азербайджанской республики. Это выборочное отношение к пунктам трехстороннего соглашения характеризует современную нынешнюю политику армянского политического руководства".

По словам эксперта, эти события должны стать уроком для тех, кто не понимает добрых намерений Азербайджана.

"Мы тоже обращаем внимание на положения трехстороннего соглашения, в котором четко прописаны фактические обязанности сторон. И если армянская сторона будет по-прежнему препятствовать реализации всех этих пунктов, касающихся как разблокирования коммуникаций, так и вопросов безопасности, то азербайджанская сторона будет реагировать соответствующим образом".