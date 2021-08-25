В результате нападения армянских военнослужащих ранен азербайджанский пограничник

Армянские военнослужащие ранили солдата Пограничных войск Государственной пограничной службы.

Два армянских военнослужащих напали и ранили ножом солдата Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана Руслана Ширалиева Нариман оглу.

В Государственной пограничной службе Report сообщили, что инцидент произошел 25 августа в 15:45 на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы", расположенной на участке дороги Горус-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли.

Как отмечается, армянские военнослужащие сбежали, увидев, что на помощь к солдату пришли пограничные наряды.

"Солдат Р.Ширалиев был срочно доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Вся ответственность за произошедший инцидент возлагается на армянскую сторону и на эту провокацию будет дан адекватный ответ", - подчеркивают в Госпогранслужбе.