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В результате нападения армянских военнослужащих ранен азербайджанский пограничник

В результате нападения армянских военнослужащих ранен азербайджанский пограничник Армянские военнослужащие ранили солдата Пограничных войск Государственной пограничной службы.
Армия
25 августа 2021 г. 20:48
В результате нападения армянских военнослужащих ранен азербайджанский пограничник

Два армянских военнослужащих напали и ранили ножом солдата Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана Руслана Ширалиева Нариман оглу.

В Государственной пограничной службе Report сообщили, что инцидент произошел 25 августа в 15:45 на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы", расположенной на участке дороги Горус-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли.

Как отмечается, армянские военнослужащие сбежали, увидев, что на помощь к солдату пришли пограничные наряды.

"Солдат Р.Ширалиев был срочно доставлен в военный госпиталь Государственной пограничной службы, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Вся ответственность за произошедший инцидент возлагается на армянскую сторону и на эту провокацию будет дан адекватный ответ", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

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Версия на английском языке Azerbaijani border guard wounded in attack by Armenian soldiers
Версия на азербайджанском языке DSX: "Ermənistan hərbçiləri Azərbaycan sərhədçisinə hücum edib, əsgərimiz yaralanıb"

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