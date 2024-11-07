Состоялась церемония выпуска "Курса подводного штурмового спецназа"

Проведена церемония выпуска "Курса подводного штурмового спецназа"

В Н-ской воинской части ВМС состоялась церемония, посвященная очередному выпуску "Курса подводного штурмового спецназа".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику в честь шехидов, воздвигнутому на территории воинской части, была почтена их светлая память.

На церемонии выпуска минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности страны. В сопровождении Военного оркестра прозвучали государственные гимна Азербайджана и Казахстана.

На мероприятии капитан первого ранга Теймур Муршудов поздравил успешно окончивших курс и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Затем посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, выступая, поблагодарил за высокий уровень организации курса с привлечением профессиональных инструкторов.

Отличник курса прикрепил эмблему к мокрому пню, после чего курсантам были вручены сертификаты.

Группа военнослужащих и инструкторов, отличившихся на курсе, была награждена почетными грамотами, нагрудными знаками и ценными подарками.