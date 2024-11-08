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В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги

В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, 8 ноября в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.
Армия
8 ноября 2024 г. 19:08
В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, 8 ноября в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

Согласно информации, под аккомпанемент военного оркестра состоялся торжественный вынос на плац боевого знамени, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, затем прозвучал Государственный гимн.

Новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

На мероприятиях представители Министерства обороны и командный состав воинских частей выступили с речью, особо подчеркнув, что церемония принятия присяги совпадает с 8 ноября – Днем Победы, и рассказали об историческом значении побед, достигнутых в боевых операциях. Они пожелали быть бдительными в защите Родины и добросовестно выполнять поставленные задачи.

Новобранцы, в свою очередь, пообещали быть верными Родине, государству и Верховному Главнокомандующему, военной присяге, служить образцово и дисциплинированно, глубоко освоить секреты оружия и техники, постоянно совершенствовать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командно-начальствующего состава.

В заключение под звуки военного марша состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

В ходе церемоний принятия присяги, а также по случаю 8 ноября – Дня Победы были проведены культурно-массовые мероприятия на тему патриотизма с участием личного состава и представителей общественности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

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