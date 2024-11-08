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Офицер: Азербайджанский спецназ освобождал Шушу, преодолевая сложный рельеф и атакуя с неожиданных направлений

Офицер: Азербайджанский спецназ освобождал Шушу, преодолевая сложный рельеф и атакуя с неожиданных направлений 11:29
Армия
8 ноября 2024 г. 12:32
Офицер: Азербайджанский спецназ освобождал Шушу, преодолевая сложный рельеф и атакуя с неожиданных направлений

Азербайджанская армия, атакуя с различных направлений и отражая контратаки противника, освободила Шушу от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Об этом Report заявил офицер Сил специального назначения Азербайджанской армии журналистам в рамках поездки, организованной Министерством обороны в Шушу в связи с четвертой годовщиной освобождения города от оккупации.

Он сказал, что азербайджанский спецназ, двигаясь в направлении города, пробирался сквозь густые леса и овраги, труднодоступные горные перевалы.

"Используя беспилотные летательные аппараты, мы определяли цели впереди. Проходя через перевалы, мы атаковали с направлений, откуда противник нас не ждал. Мы пересекли Лачынскую дорогу, передвигаясь в туманную погоду. Они ждали нас на дороге, которую постоянно использовали, поэтому сосредоточили там свои основные силы. Когда мы атаковали с неожиданного направления, противник запаниковал. Несмотря на скопление больших сил врагом в Шуше и его окрестностях, они не были способны сражаться. Мы наносили удары по оставшимся в городе оккупантам, продвигаясь в направлении крепости Шуша. Противник попытался контратаковать со стороны Лачына и Ханкенди, но мы успешно отразили эти попытки.

Воля Верховного главнокомандующего и поддержка нашего народа стали залогом освобождения от оккупации города Шуша — жемчужины Карабаха", - сказал офицер.

Напомним, что 8 ноября 2020 года азербайджанская армия освободила Шушу от вражеской оккупации.

После изгнания армянских оккупантов в центре города был водружен трехцветный флаг Азербайджана. В тот же день в своем обращении к народу с Аллеи шехидов президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша от оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi təyinatlı: Şuşa əməliyyatlarında dərələrdən keçərək gözlənilməz istiqamətlərdən hücum edirdik

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