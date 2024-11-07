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Министр обороны поздравил личный состав с Днем победы

Министр обороны поздравил личный состав с Днем победы В преддверии Дня Победы руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики посетил пункт постоянной дислокации одного из подразделений военной полиции.
Армия
7 ноября 2024 г. 18:27
Министр обороны поздравил личный состав с Днем победы

В преддверии Дня Победы руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики посетил пункт постоянной дислокации одного из подразделений военной полиции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Руководство министерства встретилось с военнослужащими, проходящими здесь службу, ознакомилось с их служебно-боевой деятельностью и бытовыми условиями.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в Книге памяти. Затем руководящий состав Министерства понаблюдал за показательными занятиями подразделения.

В ходе встречи с военнослужащими руководство министерства поинтересовалось их проблемами. Генерал-полковник З.Гасанов поздравил личный состав с предстоящим 8 ноября - Днем Победы и пожелал успехов в службе.

Руководящий состав министерства наградил группу военнослужащих, отличившихся в военной службе.

Министр обороны поставил перед соответствующими лицами задачи по дальнейшему улучшению боевой подготовки военнослужащих, их материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий.

В заключение на территории воинской части были посажены деревья.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov şəxsi heyəti 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar təbrik edib

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