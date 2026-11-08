Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

    Карабах
    • 08 ноября, 2026
    • 17:03
    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы.

    Как передает корреспондент Report из Карабаха, президенты Азербайджана и Турции возложили венки к Мемориалу.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджано-турецкие отношения 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Ходжалы
    İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər
    Ilham Aliyev and Recep Tayyip Erdoğan visit Khojaly Genocide Memorial
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