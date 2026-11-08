Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы.

Как передает корреспондент Report из Карабаха, президенты Азербайджана и Турции возложили венки к Мемориалу.