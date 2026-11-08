İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər
Qarabağ
- 08 noyabr, 2026
- 17:01
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrın 8-də Xocalı şəhərində Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər.
"Report"un Qarabağa ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Memorialın önünə əklillər qoyublar.
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида
Ilham Aliyev and Recep Tayyip Erdoğan visit Khojaly Genocide Memorial
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