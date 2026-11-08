İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər

    Qarabağ
    • 08 noyabr, 2026
    • 17:01
    İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan noyabrın 8-də Xocalı şəhərində Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər.

    "Report"un Qarabağa ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Memorialın önünə əklillər qoyublar.

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı soyqırımı 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида
    Ilham Aliyev and Recep Tayyip Erdoğan visit Khojaly Genocide Memorial
    44 filmi
    44 filmi

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