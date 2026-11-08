На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
Внешняя политика
- 08 ноября, 2026
- 19:26
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На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о его встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.
Report представляет публикацию:
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şuşada görüşüb. https://t.co/GVc9Ujvty4— İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2026
Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub
Ilham Aliyev's social media accounts feature video of Shusha meeting with Erdoğan
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