Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о его встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) 8 Ноября - День Победы Азербайджано-турецкие отношения
    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub
    Ilham Aliyev's social media accounts feature video of Shusha meeting with Erdoğan
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей