Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 19:22
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "X" sosial şəbəkə hesabında dövlət başçısının Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Şuşada görüşünə dair videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şuşada görüşüb. https://t.co/GVc9Ujvty4— İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2026
На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
Ilham Aliyev's social media accounts feature video of Shusha meeting with Erdoğan
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