İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 19:22
    Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesabında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "X" sosial şəbəkə hesabında dövlət başçısının Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Şuşada görüşünə dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşa
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Ilham Aliyev's social media accounts feature video of Shusha meeting with Erdoğan
    MiniBoss
    MiniBoss

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