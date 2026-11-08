В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали не менее 150 человек
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 18:16
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В египетском городе Эль-Айят четыре вагона поезда сошли с рельсов, в результате чего пострадали не менее 150 человек.
Как передает Report со ссылкой на портал Masrawy, число пострадавших предварительное и может возрасти.
На месте происшествия работают не менее 50 машин скорой помощи.
Правоохранительные органы устанавливают причины аварии и оценивают причиненный ущерб. Информация о возможных погибших уточняется.
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