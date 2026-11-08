В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали не менее 150 человек

В египетском городе Эль-Айят четыре вагона поезда сошли с рельсов, в результате чего пострадали не менее 150 человек.

Как передает Report со ссылкой на портал Masrawy, число пострадавших предварительное и может возрасти.

На месте происшествия работают не менее 50 машин скорой помощи.

Правоохранительные органы устанавливают причины аварии и оценивают причиненный ущерб. Информация о возможных погибших уточняется.