Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали не менее 150 человек

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 18:16
    В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали не менее 150 человек

    В египетском городе Эль-Айят четыре вагона поезда сошли с рельсов, в результате чего пострадали не менее 150 человек.

    Как передает Report со ссылкой на портал Masrawy, число пострадавших предварительное и может возрасти.

    На месте происшествия работают не менее 50 машин скорой помощи.

    Правоохранительные органы устанавливают причины аварии и оценивают причиненный ущерб. Информация о возможных погибших уточняется.

    Сход поезда с рельсов Египет
    44 filmi
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