В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы

По случаю Дня Победы в Приморском национальном парке в Баку состоялся праздничный концерт.

Как сообщает Report, концерт, организованный совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, прошел возле "Часовой башни".

В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы, одержанной Азербайджанской армией над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, приняли участие известные деятели искусства Азербайджана – певцы и танцевальные коллективы.

Вечер завершился праздничным фейерверком.