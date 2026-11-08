Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 20:09
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы

    По случаю Дня Победы в Приморском национальном парке в Баку состоялся праздничный концерт.

    Как сообщает Report, концерт, организованный совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, прошел возле "Часовой башни".

    В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы, одержанной Азербайджанской армией над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, приняли участие известные деятели искусства Азербайджана – певцы и танцевальные коллективы.

    Вечер завершился праздничным фейерверком.

    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы

    8 Ноября - День Победы Концертная программа
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    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
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