В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2026
- 20:09
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По случаю Дня Победы в Приморском национальном парке в Баку состоялся праздничный концерт.
Как сообщает Report, концерт, организованный совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, прошел возле "Часовой башни".
В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы, одержанной Азербайджанской армией над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, приняли участие известные деятели искусства Азербайджана – певцы и танцевальные коллективы.
Вечер завершился праздничным фейерверком.
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