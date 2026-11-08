İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 19:50
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub

    Zəfər Günü münasibətilə Bakıda Dənizkənarı Milli Parkda bayram konserti keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan konsert "Saat qülləsi"nin yanında olub.

    Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun düşmən üzərində qazandığı Qələbənin altıncı ildönümünə həsr olunan bayram konsertində Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları – müğənnilər və rəqs kollektivləri iştirak ediblər.

    Gecəyə atəşfəşanlıqla yekun vurulub.

    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub
    Bakı bulvarında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil olunub

    8 Noyabr - Zəfər Günü Bayram konserti Atəşfəşanlıq
    Foto
    В Баку состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы
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