Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 19:45
    Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы

    Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию Азербайджана посетили парк Победы по случаю 8 ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, они почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение наших земель в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также возложили цветы к монументу Победы.

    Совет прессы Азербайджана Совет по медиа и вещанию 8 Ноября - День Победы
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    Mətbuat və Media və Yayım Şurasının kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
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