Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы

Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию Азербайджана посетили парк Победы по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, они почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение наших земель в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также возложили цветы к монументу Победы.