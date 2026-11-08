Mətbuat və Media və Yayım Şurasının kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 19:37
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Azərbaycan Mətbuat Şurasının və Media və Yayım Şurasının kollektivi 8 noyabr Zəfər Günü münasibəti ilə Zəfər Parkında olublar.
"Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı 44 günlük Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib, Zəfər Gününü və sarsılmaz birliyimizin təcəssümü olan Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyulub.
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