İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Mətbuat və Media və Yayım Şurasının kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 19:37
    Mətbuat və Media və Yayım Şurasının kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    Azərbaycan Mətbuat Şurasının və Media və Yayım Şurasının kollektivi 8 noyabr Zəfər Günü münasibəti ilə Zəfər Parkında olublar.

    "Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı 44 günlük Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib, Zəfər Gününü və sarsılmaz birliyimizin təcəssümü olan Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyulub.

    Azərbaycan Mətbuat Şurası (AMŞ) Media və Yayım Şurası 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfər abidəsi
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