В США при стрельбе в кампусе один человек погиб и трое ранены

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате двух отдельных случаев стрельбы на территории Winston-Salem State University в городе Уинстон-Сейлем (штат Северная Каролина).

Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщило местное полицейское управление.

Отмечается, что стрельба произошла в день проведения традиционного матча по случаю встречи выпускников университета. Ранее в субботу университетская команда WSSU Rams сыграла против Fayetteville State Broncos. Обстоятельства стрельбы, мотивы нападавших и возможная связь между двумя инцидентами выясняются.

По данным полиции, расследование находится на начальной стадии, информация о задержанных и возможных подозреваемых пока не раскрывается.

На данный момент ситуация на территории университета и в прилегающем районе находится под контролем, угрозы безопасности больше нет, однако в ближайшие дни на территории кампуса будет усилено присутствие правоохранительных органов.