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    В США при стрельбе в кампусе один человек погиб и трое ранены

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 20:26
    В США при стрельбе в кампусе один человек погиб и трое ранены

    Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате двух отдельных случаев стрельбы на территории Winston-Salem State University в городе Уинстон-Сейлем (штат Северная Каролина).

    Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщило местное полицейское управление.

    Отмечается, что стрельба произошла в день проведения традиционного матча по случаю встречи выпускников университета. Ранее в субботу университетская команда WSSU Rams сыграла против Fayetteville State Broncos. Обстоятельства стрельбы, мотивы нападавших и возможная связь между двумя инцидентами выясняются.

    По данным полиции, расследование находится на начальной стадии, информация о задержанных и возможных подозреваемых пока не раскрывается.

    На данный момент ситуация на территории университета и в прилегающем районе находится под контролем, угрозы безопасности больше нет, однако в ближайшие дни на территории кампуса будет усилено присутствие правоохранительных органов.

    Стрельба в университете Соединенные Штаты Америки (США)
    44 filmi
    MiniBoss

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