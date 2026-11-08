В США при стрельбе в кампусе один человек погиб и трое ранены
- 08 ноября, 2026
- 20:26
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Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате двух отдельных случаев стрельбы на территории Winston-Salem State University в городе Уинстон-Сейлем (штат Северная Каролина).
Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщило местное полицейское управление.
Отмечается, что стрельба произошла в день проведения традиционного матча по случаю встречи выпускников университета. Ранее в субботу университетская команда WSSU Rams сыграла против Fayetteville State Broncos. Обстоятельства стрельбы, мотивы нападавших и возможная связь между двумя инцидентами выясняются.
По данным полиции, расследование находится на начальной стадии, информация о задержанных и возможных подозреваемых пока не раскрывается.
На данный момент ситуация на территории университета и в прилегающем районе находится под контролем, угрозы безопасности больше нет, однако в ближайшие дни на территории кампуса будет усилено присутствие правоохранительных органов.