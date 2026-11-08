Президенты, первые леди Азербайджана и Турции встретились с награжденными военнослужащими

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган 8 ноября встретились в Ханкенди с награжденными военнослужащими.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие герои Отечественной войны, а также военнослужащие, удостоенные орденов "Карабах" и "Зафар".