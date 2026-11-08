Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президенты, первые леди Азербайджана и Турции встретились с награжденными военнослужащими

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 20:09
    Президенты, первые леди Азербайджана и Турции встретились с награжденными военнослужащими

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган 8 ноября встретились в Ханкенди с награжденными военнослужащими.

    Как сообщает Report, во встрече приняли участие герои Отечественной войны, а также военнослужащие, удостоенные орденов "Карабах" и "Зафар".

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Мехрибан Алиева Эмине Эрдоган Лейла Алиева 8 Ноября - День Победы
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri, birinci xanımlar təltif edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüblər
    Presidents of Azerbaijan and Türkiye and First Ladies met with decorated servicemen
    44 filmi
    44 filmi

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