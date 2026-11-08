İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri, birinci xanımlar təltif edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüblər

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 20:05
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri, birinci xanımlar təltif edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan noyabrın 8-də Xankəndidə təltif edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Vətən Müharibəsi qəhrəmanları, "Qarabağ" və "Zəfər" ordenlərinə layiq görülmüş hərbi qulluqçular iştirak ediblər.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Rəcəb Tayyib Ərdoğan Əminə Ərdoğan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı
    Президенты, первые леди Азербайджана и Турции встретились с награжденными военнослужащими
    Presidents of Azerbaijan and Türkiye and First Ladies met with decorated servicemen
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    44 filmi

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