Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri, birinci xanımlar təltif edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüblər
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 20:05
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan noyabrın 8-də Xankəndidə təltif edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüblər.
"Report" xəbər verir ki, görüşdə Vətən Müharibəsi qəhrəmanları, "Qarabağ" və "Zəfər" ordenlərinə layiq görülmüş hərbi qulluqçular iştirak ediblər.
Президенты, первые леди Азербайджана и Турции встретились с награжденными военнослужащими
Presidents of Azerbaijan and Türkiye and First Ladies met with decorated servicemen
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