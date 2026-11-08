Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на турнире в Грузии
- 08 ноября, 2026
- 19:56
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Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на международном турнире "Batumi Open 2026 - Grand Prix" в грузинском Батуми.
Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, в командном зачете наша сборная заняла третье место.
В соревнованиях в дисциплине "шинкиокушин каратэ" приняли участие спортсмены в трех возрастных категориях из 12 стран.
Азербайджанская сборная завершила соревнования с одной золотой, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.
Среди взрослых Салахат Гасанов (80 кг) завоевал золото, а Алигисмат Гасанов и Эмин Исмаиллы (оба 70 кг) - бронзу.
В женских соревнованиях Солмаз Зейналлы (60 кг) заняла второе место.
Среди спортсменов до 14 лет Кянан Хакимзаде (45 кг) занял второе место, а Мухаммед Алиев (50 кг) - третье. В соревнованиях спортсменов до 18 лет Захра Керимова (55 кг) завоевала бронзовую медаль.