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    Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на турнире в Грузии

    Индивидуальные
    • 08 ноября, 2026
    • 19:56
    Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на турнире в Грузии

    Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на международном турнире "Batumi Open 2026 - Grand Prix" в грузинском Батуми.

    Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, в командном зачете наша сборная заняла третье место.

    В соревнованиях в дисциплине "шинкиокушин каратэ" приняли участие спортсмены в трех возрастных категориях из 12 стран.

    Азербайджанская сборная завершила соревнования с одной золотой, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

    Среди взрослых Салахат Гасанов (80 кг) завоевал золото, а Алигисмат Гасанов и Эмин Исмаиллы (оба 70 кг) - бронзу.

    В женских соревнованиях Солмаз Зейналлы (60 кг) заняла второе место.

    Среди спортсменов до 14 лет Кянан Хакимзаде (45 кг) занял второе место, а Мухаммед Алиев (50 кг) - третье. В соревнованиях спортсменов до 18 лет Захра Керимова (55 кг) завоевала бронзовую медаль.

    Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanda yeddi medal qazanıblar
    Azerbaijani karate team wins seven medals at Batumi Open
    44 filmi
    44 filmi

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