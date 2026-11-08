İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanda yeddi medal qazanıblar

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2026
    • 19:50
    Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanda yeddi medal qazanıblar

    Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən "Batumi Open 2026 - Grand Prix" beynəlxalq turnirində yeddi medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumat verilib.

    Yığma komanda hesabında üçüncü yeri tutub.

    "Fullkontakt şinkyokuşin karate" üslubu üzrə təşkil olunan yarışda 12 ölkədən yeniyetmə, gənc və böyük yaş qrupları üzrə idmançılar mübarizə aparıblar.

    Yığma yarışı bir qızıl, iki gümüş və dörd bürünc medalla başa vurub.

    Böyüklər arasında Səlahət Həsənov (80 kq) qızıl, Əliqismət Həsənov və Emin İsmayıllı (hər ikisi 70 kq) isə üçüncü yeri tutublar.

    Qadınların yarışında Solmaz Zeynallı (60 kq) gümüş mükafata sahib olub.

    14 yaşadək idmançılar arasında Kənan Həkimzadə (45 kq) ikinci, Məhəmməd Əliyev (50 kq) isə üçüncü olub. 18 yaşadək idmançıların mübarizəsində Zəhra Kərimova (55 kq) bürünc medal qazanıb.

    Azərbaycan Karate Federasiyası Beynəlxalq turnirlər
    Азербайджанские каратисты завоевали семь медалей на турнире в Грузии
    Azerbaijani karate team wins seven medals at Batumi Open
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:00
    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında Bayraq Günü münasibətilə paylaşım edib
    Daxili siyasət
    07:45
    Cozef Bayden xərçəng xəstəliyindən müalicəsinin gedişatını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    07:13
    Tramp Rubionun ABŞ dövlət katibi vəzifəsində qalacağını bildirib
    Digər ölkələr
    06:21
    Yaponiya 50,4 milyard dollarlıq rekord valyuta intervensiyası keçirib
    Digər ölkələr
    06:01
    Tramp İranla müharibə zamanı ABŞ-nin qoruduğu ölkələrdən ödəniş tələb edib
    Digər ölkələr
    05:58
    Foto
    Londonda Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı təşkil olunub
    Xarici siyasət
    05:35
    Tramp İranla müharibənin respublikaçıların seçkilərdə məğlubiyyətinə təsirini etiraf edib
    Digər ölkələr
    05:05
    Tramp: ABŞ İranın infrastrukturunu məhv etmək niyyətində deyil
    Digər ölkələr
    04:39
    Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi COP31 bu gün Antalyada öz işinə başlayır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti