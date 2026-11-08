Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 15:59
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы в Шуше.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Карабаха.

    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы

    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
    Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы Азербайджано-турецкие отношения
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