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Экс-гендиректор ИСЕСКО осудил визит Гарегина II в Ханкенди

Экс-гендиректор ИСЕСКО осудил визит Гарегина II в Ханкенди Экс-гендиректор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз Осман аль-Тувейджри осудил визит католикоса всех армян Гарегина II в Ханкенди и призывы к мести.
Карабах
10 июня 2021 г. 16:47
Экс-гендиректор ИСЕСКО осудил визит Гарегина II в Ханкенди
Report/ Firi Salim

Экс-гендиректор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз Осман аль-Тувейджри осудил визит католикоса всех армян Гарегина II в Ханкенди и призывы к мести.

Как сообщает Report, в заявлении выражено сожаление тем, что религиозная организация вместо призыва к миру избрала язык ненависти и войны, а армянская церковь распространяет ложную информацию о том, что христианские святыни в толерантном и многокультурном Азербайджане, якобы, находятся под угрозой:

"Это абсолютная ложь, потому что свобода вероисповедания - визитная карточка толерантного Азербайджана. Я воочию убедился в том, что в Азербайджане уважают и охраняют церкви и синагоги. Я всегда выражал признательность Азербайджану и его руководству за его толерантную политику. Мы, члены Международного центра Низами Гянджеви, активно работаем над восстановлением и сохранением культурного наследия Южного Кавказа. Религиозные учреждения Армении выступают с надуманными обвинениями при том, что на освобожденных от армянской оккупации территориях не осталось ни одной мечети, ни одного исламского памятника. Воинственная риторика и поведение не способствуют налаживанию доверия среди жителей региона, а скорее пробуждают ненависть. Призывы к смерти, оккупации, пыткам и насилию вместо призывов к миру, добрососедству и сосуществованию противоречат религиозным ценностям".

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Версия на азербайджанском языке ISESCO-nun keçmiş baş direktoru II Qareginin Xankəndiyə səfərini pisləyən bəyanat yayıb

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