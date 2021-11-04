Джаферович: Договоренности по Карабаху позволят реинтегрировать регион

Поздравляю с подписанием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Уверен что данные договоренности поспособствуют реинтеграции всего региона.

Договоренности подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления будут способствовать реинтеграции всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович на открытии VIII Бакинского Глобального форума.

Он отметил, что рад выступать на столь важном форуме, превратившемся в глобальную платформу по решению ряда актуальных вопросов.

"Коронавирус повлиял на все страны - мир изменился, и не будет таким, как прежде. Пандемия пока не завершилась. Несмотря на то, что идет процесс вакцинации, мы все еще задумываемся над тем, каким будет наше будущее", - заявил Джаферович.

Он подчеркнул необходимость выработки общих механизмов для совместной борьбы с этой угрозой.