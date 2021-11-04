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Джаферович: Договоренности по Карабаху позволят реинтегрировать регион

Джаферович: Договоренности по Карабаху позволят реинтегрировать регион Поздравляю с подписанием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Уверен что данные договоренности поспособствуют реинтеграции всего региона.
Карабах
4 ноября 2021 г. 10:50
Джаферович: Договоренности по Карабаху позволят реинтегрировать регион

Договоренности подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления будут способствовать реинтеграции всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович на открытии VIII Бакинского Глобального форума.

Он отметил, что рад выступать на столь важном форуме, превратившемся в глобальную платформу по решению ряда актуальных вопросов.

"Коронавирус повлиял на все страны - мир изменился, и не будет таким, как прежде. Пандемия пока не завершилась. Несмотря на то, что идет процесс вакцинации, мы все еще задумываемся над тем, каким будет наше будущее", - заявил Джаферович.

Он подчеркнул необходимость выработки общих механизмов для совместной борьбы с этой угрозой.

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Версия на азербайджанском языке Şefik Caferoviç: "Qarabağla əlaqəli razılaşmalar regionun reinteqrasiyasına töhfə verəcək"
Версия на английском языке Agreements on Karabakh to promote reintegration of entire region: Džaferović

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