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Депутат Госдумы: Развалины Агдама производят очень тяжелое впечатление

Депутат Госдумы: Развалины Агдама производят очень тяжелое впечатление "Варварство во всех его проявлениях в XXI веке неприемлемо"
Карабах
1 мая 2021 г. 15:41
Депутат Госдумы: Развалины Агдама производят очень тяжелое впечатление
Сергей Калашников

"Город Агдам знал весь Советский Союз и то, что мы сейчас стоим на этих развалинах, производит очень тяжелое впечатление".

Об этом Report в рамках визита российской делегации в Агдам заявил депутат Госдумы Сергей Калашников.

"Развалины бывают сотворенные временем и рукотворные. Мы тут видим, как уничтожена даже могила Хуршудбану Натаван, которая сделала в свое время очень многое и для развития Карабахского ханства и для Азербайджана. В любом случае, варварство во всех его проявлениях в XXI веке неприемлемо ", - заявил депутат.

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