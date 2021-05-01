Депутат Госдумы: Развалины Агдама производят очень тяжелое впечатление

"Варварство во всех его проявлениях в XXI веке неприемлемо"

"Город Агдам знал весь Советский Союз и то, что мы сейчас стоим на этих развалинах, производит очень тяжелое впечатление".

Об этом Report в рамках визита российской делегации в Агдам заявил депутат Госдумы Сергей Калашников.

"Развалины бывают сотворенные временем и рукотворные. Мы тут видим, как уничтожена даже могила Хуршудбану Натаван, которая сделала в свое время очень многое и для развития Карабахского ханства и для Азербайджана. В любом случае, варварство во всех его проявлениях в XXI веке неприемлемо ", - заявил депутат.