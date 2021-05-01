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Группа российских депутатов и экспертов прибыла в Агдам

Группа российских депутатов и экспертов прибыла в Агдам В ходе поездки они ознакомятся с масштабами разрушений города Агдам в ходе 30-летней армянской оккупации
Карабах
1 мая 2021 г. 12:32
Группа российских депутатов и экспертов прибыла в Агдам

Группа российских депутатов и экспертов прибыла в Агдамский район.

Как сообщает Report, в состав делегации входят депутат Госдумы РФ от Единой России Олег Валенчук, депутат Сергей Калашников, советник руководителя фракции ЛДПР Госдумы РФ Сергей Воронин, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь, директор Института политических исследований Сергей Марков и др.

В ходе поездки они ознакомятся с масштабами разрушений города Агдам в ходе 30-летней армянской оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı deputatlar və ekspertlər Ağdama gəliblər

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