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Датский путешественник: Желаю мирного будущего для региона

Датский путешественник: Желаю мирного будущего для региона Важно, чтобы в этом регионе воцарился мир.
Карабах
16 февраля 2022 г. 13:25
Датский путешественник: Желаю мирного будущего для региона

Важно, чтобы в этом регионе воцарился мир.

Об этом Report заявил датский путешественник Густав Соренсен, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе делегации известных путешественников из 21 страны.

"Я прибыл сюда, потому что желаю мирного будущего для региона, и хотел увидеть, как сейчас все тут выглядит", - заявил он.

По словам Соренсена, он побывал в 170 странах и это его второй визит в Азербайджан. Ранее он был в Баку в 2015 году.

Как заявил Гарри Митсидис из Великобритании, основатель туристической группы NomadMania с более чем 15,000 участниками, он намерен поделиться увиденным и своими впечатлениями от поездки на освобожденные территории.

По его словам, нынешняя поездка организована с целью, чтобы увидеть все, что тут происходило, узнать историю, а также о планах по восстановлению и развитию освобожденных земель.

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Версия на азербайджанском языке Danimarkalı səyyah: “Regiona dinc gələcək arzu edirəm”
Версия на английском языке Danish traveler: 'I wish peaceful future for region'

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