Насколько жители Грузии осведомлены о Второй Карабахской войне?

70% опрошенных в Грузии заявили, что знают о нагорно-карабахском конфликте.

70% опрошенных в Грузии заявили, что знают о нагорно-карабахском конфликте.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом стало известно по результатам опроса организации ”Кавказский исследовательский ресурсный центр - Грузия“ (CRRC) под названием ”Кавказский барометр".

В соседней стране увеличился процент тех, кто осведомлен о конфликте. В 2013 году этот показатель составлял 62%.

24% респондентов заявили, что не знают о конфликте, а 6% отказались отвечать на вопрос.

55% осведомленных о конфликте считают, что избежать войны было возможно, а 17%, напротив, невозможно. 28% респондентов не ответили на соответствующий вопрос или отказались от комментариев.

Опрошенные также оценили роль Грузии в конфликте. 38% из них расценили ее положительно, 7% - отрицательно, 48% респондентов воздержались от оценки.

Отметим, что опрос проводился 8-14 декабря прошлого года. Путем телефонного интервью было изучено мнение 1 504 респондентов.