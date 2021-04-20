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Чифу: Опыт румынских компаний может быть полезен в восстановлении освобожденных земель

Чифу: Опыт румынских компаний может быть полезен в восстановлении освобожденных земель "Румынские компании доказали свою полезность при строительстве инфраструктуры, дорог и зданий, водоснабжения"
Карабах
20 апреля 2021 г. 17:52
Чифу: Опыт румынских компаний может быть полезен в восстановлении освобожденных земель

"Я думаю, что помощь Румынии в разминировании будет приветствоваться. Похоже, что разминирование является первой необходимостью на освобожденных территориях, поскольку это предварительное условие для очистки земель и подготовки к налаживанию дальнейшей инфраструктуры и гражданскому строительству".

Об этом Report заявил президент Центра предотвращения конфликтов и раннего предупреждения Юлиан Чифу (Iulian Chifu), комментируя вопрос о том, какое содействие Румыния готова оказать в восстановлении освобожденных территорий.

"Румынские компании доказали свою полезность при строительстве инфраструктуры, дорог и зданий, водоснабжения и в проектах по самообеспечению "зеленой" энергией "умных городов". Помимо инфраструктуры, социальная реконструкция, социальная сплоченность. Здесь мы могли бы быть полезны, как румыны, так и как представители страны ЕС", - заявил Чифу.

Он также подчеркнул, что стоить помнить и об усилиях, которые необходимо приложить для примирения двух соседних стран, Азербайджана и Армении.

"Мы должны переходить от мирного сосуществования к добрососедским отношениям. Здесь мы также могли бы помочь. Итак, все это - постконфликтное полноценное восстановление, включая примирение, укрепление доверия и социальную инженерию", - заключил он.

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Версия на английском языке Chifu: Experience of Romanian companies can be useful in restoring liberated Azerbaijani lands

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