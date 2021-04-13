Чифу: ЕС может помочь в реинтеграции армян в азербайджанское общество

Сейчас наступает самый сложный период, когда необходимо реинтегрировать в общество граждан Азербайджана армянского происхождения

"Сейчас наступает сложный период, когда необходимо реинтегрировать в общество граждан Азербайджана армянского происхождения. И это тот вопрос, в котором может помочь ЕС".

Об этом Report заявил посетивший новый Парк Военных Трофеев в Баку президент Центра предотвращения конфликтов и раннего предупреждения Юлиан Чифу (Iulian Chifu).

Он отметил, что вопрос восстановления (освобожденных территорий – ред.) очень сложный, необходимо много ресурсов, но вопрос реинтеграции куда более сложный.

Эксперт также прокомментировал выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период", отметив его мудрые и зрелые ответы: "Он ответил на все вопросы экспертов, которые можно было представить в нашем общем пространстве".