Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет

Темп работ по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Темп работ по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Об этом Report заявил директор Центра доверия, мира и социальных отношений университета Ковентри в Великобритании, профессор Майкл Харди.

М. Харди принимает участие в двухдневной международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”, которая открылась сегодня в Шуше.

По словам Харди, это его 10-ый визит в Азербайджан, но первый в Карабах: "И с первого момента я почувствовал, что это магическое место. Меня впечатлила Дорога победы, а также ведущиеся строительные работы".

Британский профессор отметил, что это регион, который необходимо восстановить и оживить.