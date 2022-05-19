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Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет

Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет Темп работ по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.
Карабах
19 мая 2022 г. 17:05
Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет

Темп работ по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Об этом Report заявил директор Центра доверия, мира и социальных отношений университета Ковентри в Великобритании, профессор Майкл Харди.

М. Харди принимает участие в двухдневной международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”, которая открылась сегодня в Шуше.

По словам Харди, это его 10-ый визит в Азербайджан, но первый в Карабах: "И с первого момента я почувствовал, что это магическое место. Меня впечатлила Дорога победы, а также ведущиеся строительные работы".

Британский профессор отметил, что это регион, который необходимо восстановить и оживить.

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Версия на английском языке British professor: Pace of work to restore liberated Azerbaijani territories impressive

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