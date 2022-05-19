Британский профессор: Темп работ по восстановлению освобожденных территорий впечатляет

Темп работ по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.
Об этом Report заявил директор Центра доверия, мира и социальных отношений университета Ковентри в Великобритании, профессор Майкл Харди.
М. Харди принимает участие в двухдневной международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”, которая открылась сегодня в Шуше.
По словам Харди, это его 10-ый визит в Азербайджан, но первый в Карабах: "И с первого момента я почувствовал, что это магическое место. Меня впечатлила Дорога победы, а также ведущиеся строительные работы".
Британский профессор отметил, что это регион, который необходимо восстановить и оживить.