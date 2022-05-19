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Посол Палестины: Надеюсь, минная проблема в Карабахе будет быстро решена

Посол Палестины: Надеюсь, минная проблема в Карабахе будет быстро решена Я надеюсь, что минная проблема в Карабахе будет очень быстро решена, потому что чем быстрее эта проблема будет решена тем быстрее государство сможет работать над восстановлением, как они и делают это все время.
Карабах
19 мая 2022 г. 16:51
Посол Палестины: Надеюсь, минная проблема в Карабахе будет быстро решена

Минное загрязнение освобожденных территорий Азербайджана - очень важная проблема, которая должна быть решена как можно быстрее.

Об этом Report заявил посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим в Шуше.

"Я надеюсь, что минная проблема в Карабахе будет быстро решена , потому что чем быстрее это произойдет, тем быстрее государство сможет работать над восстановлением территорий", -заявил посол.

"Международное сообщество может очень сильно поспособствовать восстановлению, и, насколько мне известно, многие организации уже ведут деятельность в этом направлении",- добавил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Fələstin səfiri: “Ümid edirəm ki, Qarabağda mina problemi tezliklə həllini tapacaq”
Версия на английском языке Palestine ambassador: I hope landmine problem in Karabakh will be resolved quickly

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