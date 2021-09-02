Брайза: Азербайджан решителен в привлечении финансовых ресурсов на строительство инфраструктурных проектов

Предстоящее открытие аэропорта Физули показывает, насколько решительным и эффективным может быть правительство Азербайджана в привлечении большого объема финансовых ресурсов для строительства важных инфраструктурных проектов, в которых нуждается весь реги

Предстоящее открытие Международного аэропорта в Физули показывает, насколько решительным и эффективным может быть правительство Азербайджана в привлечении большого объема финансовых ресурсов для строительства важных инфраструктурных проектов, в которых нуждается весь регион.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, тот факт, что аэропорт в Физули может быть открыт уже этой осенью является замечательным достижением.

“Во время моего последнего визита в Азербайджан в апреле, когда я посетил Агдам, я был очень впечатлен масштабными текущими работами по восстановлению дороги, а также железной дороги в Агдам”, - сказал М. Брайза.

Он также добавил, что впереди большая работа по разминированию сотен и тысяч мин, которые остались на освобожденных землях Азербайджана: "Только после этого может быть обеспечено полное возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на их родные земли".