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Азербайджан поблагодарил Узбекистан и Турцию за поддержку в восстановлении территорий

Азербайджан поблагодарил Узбекистан и Турцию за поддержку в восстановлении территорий Азербайджан поблагодарил Узбекистан и Турцию за поддержку в процессе восстановления региона после конфликта.
Карабах
2 августа 2022 г. 12:55
Азербайджан поблагодарил Узбекистан и Турцию за поддержку в восстановлении территорий

Азербайджан поблагодарил Узбекистан и Турцию за поддержку в восстановлении карабахского региона после освобождения оккупированных территорий страны.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с турецким и узбекским коллегами Мевлутом Чавушоглу и Владимиром Норовым в Ташкенте по итогам первого заседания диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

Министр отметил, что в ходе встречи он проинформировал коллег о постконфликтной ситуации в регионе, включая миротворческие усилия Азербайджана. Он напомнил, что позиция Азербайджана по нормализации отношений с Арменией основана на принципах международного права.

По словам Байрамова, возращение к жизни освобожденных земель, отрытие транспортных коридоров, в том числе Зангезурского, послужит расширению международных транспортных связей.

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