В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"

В Ташкенте начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция".
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, данное заседание проходит с участием руководителей министерств иностранных дел, экономики и транспорта трех стран.
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов открыл трехстороннюю встречу.
"Создание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" является как никогда востребованным с учетом стремительных и неоднозначных процессов, происходящих в международных отношениях и глобальной экономике", - отметил Норов.