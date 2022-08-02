В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"

В Ташкенте начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

В Ташкенте начало свою работу первое заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, данное заседание проходит с участием руководителей министерств иностранных дел, экономики и транспорта трех стран.

И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов открыл трехстороннюю встречу.

"Создание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция" является как никогда востребованным с учетом стремительных и неоднозначных процессов, происходящих в международных отношениях и глобальной экономике", - отметил Норов.