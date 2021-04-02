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ANAMA: Более 1700 гектаров освобожденных территорий полностью очищены

ANAMA: Более 1700 гектаров освобожденных территорий полностью очищены Оперативно-поисковые мероприятия продолжаются
Карабах
2 апреля 2021 г. 10:09
ANAMA: Более 1700 гектаров освобожденных территорий полностью очищены
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"С 27 сентября по сегодняшний день Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) продолжает оперативно-поисковые мероприятия на оккупированных и бывших прифронтовых территориях".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмаилов.

Он отметил, что на сегодняшний день 1 731 гектар территории полностью очищены:

"Было обнаружено и обезврежено 1 737 единиц неразорвавшихся боеприпасов и мин. Оперативно-поисковые мероприятия продолжаются на территории Физули, Зангилана, Джабраила, Губадлы, Агдама, Ходжавенда и города Шуша. С декабря прошлого года мы также проводим операции по очистке от боеприпасов и мин домов и подвалов в городе Шуше, а также территорий, где шли бои. Уже обнаружено и изъято более 100 неразорвавшихся боеприпасов".

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Версия на английском языке ANAMA: Over 1,700 hectares completely demined 
Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın Operativ Qərargah rəisi: "1 731 hektar ərazi tam təmizlənib"

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