Знаменитый французский аккордеонист даст концерт в Баку

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Знаменитый французский аккордеонист Ришар Гальяно выступит с концертной программой в Баку.

Как сообщили Report в посольстве Франции в Азербайджане, концерт состоится 25 октября в 20:00 в Elektra Events Hall.

Концерт по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией состоится в рамках Бакинского международного джаз-фестиваля.

Концерт с участием оркестра Bakı Sinfonnietta под руководством Ялчина Адыгезалова, а также Ришара Гальяно (Richard Galliano) организуется посольством Франции в Азербайджане и Азербайджано-французским институтом.

Отметим, что исполнитель на аккордеоне и бандеоне, композитор (Opale Concerto, La Valse à Margaux, Tango pour Claude…) Ришар Гальяно выступает в любом музыкальном жанре. Он выпустил более 50 дисков, сотрудничал с большим количеством музыкантов жанров джаз и шансон.

В 2011 году Ришар Гальяно был удостоен Кавалерского ордена в области искусства и литературы, является лауреатом различных премий (Victoire de la musique Jazz, Victoire de la musique classique...).