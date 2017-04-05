В музыкальном театре в конце недели покажут пять представлений

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В государственном музыкальном театре в конце недели покажут пять представлений.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, представления будут идти 7, 8 и 9 апреля в 12:00 и 19:00.

Подготовленные представления - “Сильва” (И. Кальман), “Дюймовочка” (Г. Х. Андерсен), “Моя вина” (на основе музыки Г. Гараева и одноименной пьесы И. Эфендиева), “Озорные козлята” (O. Зульфугаров, Р. Гейдаров) и “ Свадебная баня Балададаша” (Эльчин, Ф. Аллахверди).

В ролях народные артисты Фатма Махмудова, Шукуфа Юсупова, заслуженные артисты Новруз Гартал, Светлана Булах, Борис Графкин, Алмаз Аскерли, Чингиз Ахмедов, Саида Шарифалиева, Ильхам Гусейнов, актеры Фируз Мамедов, Расмия Нурмамедова, Мойла Мирзаева, Агахан Шарифов, Гюльджахан Саламова, Марина Литвиненко, Надежда Повелицина, Гюльнара Абдуллаева, Эльхан Исмайлов, Эмиль Гейдаров, Гюльчохра Абдуллаева, Юлия Гейдарова, Алимамед Новрузов, Тельназ Гусейнова, Гусейн Алили, Мехрибан Залыева, Рауф Бабаев, Ниджан Али, Эльнара Нагдалиева, Руслан Мурсалов, Шабан Джафаров, Гюльнара Азимова, Амрах Дадашов, Фарид Рзаев, Эльмеддин Дадашов, Гюльнара Азизова, Нахид Искендерзаде, Джалаля Новрузлу, Мурад Алиев, Фидан Бабаева, десятилетний актер театра Рахиб Мамедзаде и др.

Для русскоязычных зрителей 7 апреля в 19:00 будет представлена оперетта И. Кальмана "Сильва" для взрослых, а 8 апреля в 12:00 - "Дюймовочка" Г. Х. Андерсена для детей. Кроме того, 10 апреля в 12:00 на азербайджанском языке для детей будет представлено произведение О. Зульфугарова и Р. Гейдара "Озорные козлята".

Билеты можно приобрести во всех театрально-концертных кассах города и центре ASAN Xidmet. Цена билетов начинается с 6 манатов.