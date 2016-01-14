​В Музее независимости откроется выставка под названием "Vətən şəhidləri ilə ucalır"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Музее независимости Азербайджана откроется выставка под названием "Vətən şəhidləri ilə ucalır" ("Родина возвышается своими шехидами").

Как сообщает Report, запланированная на 15 января выставка будет организована на основе утвержденного руководителем Администрации президента, академиком Рамизом Мехтиевым "Плана мероприятий по проведению двадцать шестой годовщины трагедии 20 Января".

На выставке будут представлены около 40 работ юных художников - воспитанников Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде и Центральной школы искусств имени Кара Караева.

В то же время будет продемонстрирована подготовленная учащимися художественная композиция, будут показаны фильмы о трагедии 20 Января, будут экспонироваться личные вещи шехидов.